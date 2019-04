Polícia investiga triplo homicídio em estação ferroviária de São Gonçalo do Amarante

Um triplo homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (5), no distrito de Croatá, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas, três homens, foram encontrados em uma estação ferroviária do município.

As vítimas, ainda não foram identificadas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As investigações do crime são feitas pela Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante.

Ainda conforme a secretaria, nenhum suspeito dos homicídios foi preso, mas policiais militares e civis realizam buscas no local.

Os corpos foram retirados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).