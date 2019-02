A Polícia Civil está investigando a possibilidade de a morte da travesti Ana, identificada como Anacleto Patricio de Lima, 40 anos, ter sido encomendada. O crime aconteceu na noite de terça-feira (26), no bairro Alto São João, em Pacatuba. Ainda não há suspeitos.

Conforme a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, testemunhas ouviram cerca de três disparos, e minutos depois encontraram o corpo de Ana caído no chão. A vítima foi atingida por tiros na cabeça e morreu no local, próximo da casa dela. A travesti não tinha antecedentes criminais.

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram buscas na região. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados ao local, onde foram feitos os primeiros levantamentos sobre o fato.