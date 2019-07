Polícia investiga origem de armamento apreendido

O homem preso na última quinta-feira, no bairro Luciano Cavalcante, em posse de 35 armas, tinha uma oficina, onde fazia a manutenção dos armamentos. Durante o mandado de busca e apreensão, o suspeito não conseguiu comprovar o registro de todo o arsenal. A Polícia investiga se o equipamento fazia parte de uma coleção ou se era utilizado em esquemas criminosos, as armas serão periciadas. Esta foi a maior apreensão de armas já realizada no ano de 2019, no Ceará.



De acordo com a polícia, foram apreendidos quatro fuzis, três pistolas, dois rifles, sete revólveres, sete espingardas e 12 carabinas, além de cerca de 400 munições e 14 lunetas. Entre o material estão armas históricas, com mais de 80 anos, e munições nacionais e internacionais.



Investigação



A operação da Polícia teve início no município de Parambu, após uma denuncia anônima de posse de armamento ilícito. Na cidade, foram encontrados doze armas. Um mandado de busca e apreensão também foi expedido para Fortaleza, onde foi localizado o restante do material.



O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia para não atrapalhar as investigações.