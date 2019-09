Polícia investiga morte de italiano em prédio no Centro de Fortaleza

Um italiano de 43 anos morreu após cair no fosso de um elevador no residencial que morava na Rua 25 de Março, no Centro de Fortaleza, no fim da manhã desta sexta-feira (27). A Polícia Civil do Ceará vai investigar o caso.

Moradores do residencial ouviram o barulho do corpo de Giacomo Ajraldi caindo no vão do elevador, segundo a polícia. De acordo com os moradores, o italiano havia discutido com a companheira na manhã desta sexta-feira (27). Após a discussão, a mulher foi embora do residencial e ele começou a ingerir bebida alcoólica.

De acordo com a polícia, Giacomo Agiraldi era casado, trabalhava como gerente de um Hotel em Fortaleza e morava na cidade há vários anos. A Polícia Civil vai investigar a morte do italiano.