Polícia investiga morte de homem a tiros em Nova Olinda, no Ceará

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 37 anos na rua Jorge Furtado Leite, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Nova Olinda, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (2). A vítima foi alvejada por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. Ninguém foi preso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Alexandre Salviano já foi encontrado sem vida por agentes da Polícia Militar. A vítima não tinha antecedentes criminais. O suspeito fugiu logo após praticar o crime.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi até o local do crime, onde foram feitos os primeiros levantamentos que poderão auxiliar no trabalho de investigação da Polícia Civil. A Delegacia Regional do Crato investiga o caso.