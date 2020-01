Polícia investiga furto de bolsa ocorrido dentro de farmácia, em Cascavel

Após ter uma bolsa furtada de dentro de uma farmácia no sábado (18), no Centro de Cascavel, uma mulher registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (20), na Delegacia Municipal de Pindoretama. Segundo ela, três mulheres entraram no estabelecimento e aproveitaram um descuido para subtrair os seus pertences.

Uma câmera de segurança registrou a ação. Nas imagens, é possível ver que três suspeitas entram na farmácia e parecem estar pesquisando produtos nas prateleiras. Enquanto a vítima se dirige para outro setor, uma das suspeitas pega a bolsa, que estava no chão, e sai rapidamente do local. As outras duas mulheres a acompanham.

Segundo relato da vítima, entre os itens furtados estavam roupas, peças do vestuário íntimo e outros objetos que ela havia adquirido no comércio da cidade de Cascavel.

O caso foi transferido para Delegacia Metropolitana de Cascavel, que investiga o caso na tentativa de localizar e prender as envolvidas