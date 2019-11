Polícia investiga caso de agressão a mulher com socos e corte de cabelo à força no Oitão Preto

A Polícia Civil do Ceará investiga a agressão a uma mulher que teve o cabelo cortado à força por outras mulheres na comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, no último dia 23 de outubro. A vítima não aparece na comunidade desde o dia da agressão, e as agressoras estão foragidas, segundo a polícia.

A investigação sobre o caso está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A Polícia Civil acredita que tenha relação com rivalidade entre facções criminosas, e não descarta a possibilidade de homicídio, já que a vítima não foi mais vista na região.

As imagens da violência foram divulgadas pelas próprias agressoras, de acordo com a polícia, em vídeo que circula em redes sociais.

Três mulheres aparecem nas imagens cortando o cabelo da vítima e dando socos no rosto dela. Pelo menos uma das agressoras usa uma tornozeleira eletrônica. As suspeitas são maiores de idade, segundo informações da Polícia Civil.