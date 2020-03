Polícia investiga auditor fiscal por crime de extorsão contra dono de empresa em Fortaleza

Um auditor fiscal é investigado pelo crime de extorsão após fiscalizar empresa e pedir dinheiro para não realizar autuação por irregularidades no pagamento de ICMS. A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (5), quatro mandados de busca e apreensão em residências do auditor em Fortaleza.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o delegado Osmar Berlo, da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), informou que o suspeito fiscalizou uma empresa e, ao constatar irregularidades, passou a fazer contato com o proprietário dela para exigir dinheiro. Em troca, ele não autuaria a empresa.

"De acordo com a denúncia, esse auditor fiscal durante o trabalho dele, efetuou uma fiscalização em uma determinada empresa, constatou que havia algumas irregularidades, e, a partir de então, passou a fazer contato com o proprietário da empresa, exigindo uma determinada quantia em dinheiro pra que ele pudesse deixar de efetuar seu próprio trabalho, que seria justamente a autuação por determinadas infrações e o não recolhimento do ICMS", conta.

Segundo o delegado, após a polícia receber denúncia sobre o caso, instaurou um inquérito para investigar o crime. Dias depois, foram reunidos elementos para que fosse pedido um mandado de busca e apreensão. "Imediatamente foi instaurado um inquérito policial e durante os dias que se seguiram, nós conseguimos alinhavar alguns elementos que fundamentaram a representação de busca e apreensão", afirma.

O auditor fiscal, cuja identidade não foi revelada, é investigado pelo crime de extorção, cuja pena de reclusão é de 4 a 10 anos e multa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate à Corrupção.