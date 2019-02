Polícia investiga agressão a vendedor de picolé no Crato; vídeo mostra violência

Um vendedor de picolé de 46 anos foi agredido por dois homens no Crato, na Região do Cariri. A Polícia Civil teve acesso a vídeos que mostram a violência e investiga o caso ocorrido na segunda-feira (18), na praça do Bairro Batateiras.

O delegado Inácio Torres informou que as investigações iniciaram nesta terça-feira (19) e a vítima, identificada como Antonio Carlos da Silva, prestou depoimento.

As agressões, segundo Torres, ocorreram na frente do filho de nove anos do vendedor. A criança também prestará depoimento na delegacia.

Ainda conforme o delegado, a vítima não deu muitos esclarecimentos, pois no dia da agressão estava alcoolizada. Na terça, mesmo dia do depoimento, o vendedor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Os dois suspeitos da agressão foram identificados e, segundo Torres, eles moram no mesmo bairro da vítima, onde ocorreu a agressão. A dupla foi chamada para prestar depoimento, mas ainda não foi ouvida.

As investigações do caso seguem abertas e as circunstâncias da agressão estão sendo analisadas. Os podem responder por lesão corporal.