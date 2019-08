Polícia identifica suspeito de atirar e ferir quatro pessoas em calçada de mercadinho de Horizonte

Um suspeito de atirar e ferir quatro pessoas na calçada de um mercadinho no Bairro Zumbi, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi identificado e é procurado pela Polícia Civil do Ceará. Por volta de 22h desta sexta-feira (9), dois homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos contra as vítimas que estavam na Rua Israel Corrêa Lima. Segundo informações de uma fonte do Instituto José Frota, três feridos estão na unidade em observação e outro na sala de cirurgia.

O delegado titular da Delegacia Metropolitana de Horizonte, Edicarlos Souza, afirmou para o Sistema Verdes Mares que o suspeito é procurado desde a última quinta-feira (8), depois de a polícia receber informações de que ele planejava matar uma das pessoas baleadas. Equipes da Polícia Civil foram até a casa do suspeito, mas ele conseguiu fuigr. O homem que a polícia procura já responde por homicídio e tráfico de drogas. A polícia não sabe o que provocou o crime.

Entre as vítimas, está um jovem de 22 anos, filho do proprietário do estabelecimento comercial onde as vítimas estavam, que foi ferido nas nádegas e um adolescente de 14 anos, atingido no supercílio.

Os três adultos e o adolescente foram socorridos e levados para o hospital. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi chamada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e realiza buscas pela região.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando sob sigilo informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou ainda para o ‪‪(85) 3336-6164, da Delegacia Metropolitana de Horizonte.