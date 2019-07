Polícia identifica caminhonete com queixa de roubo e prende suspeitos em avenida de Fortaleza

Dois homens foram detidos e autuados em flagrante por receptação, no 19° Distrito Policial, em Fortaleza, após a polícia identificar que um deles conduzia uma caminhonete com queixa de roubo. O veículo foi identificado com auxílio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), nesta segunda-feira (22).

De acordo com a polícia, a L200 havia sido furtada no último sábado (20), na Barra do Ceará. Com auxílio do Spia e do videomonitoramento, o carro com queixa de roubo foi abordado por policiais em uma avenida no Bairro Siqueira.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista suspeito, de 50 anos, arremessou uma chave micha para fora do carro, informou a polícia. O homem tem antecedentes criminais por furtos consumados e tentado, e receptação.

A polícia ainda capturou outro motorista, em outro carro. O homem, de 30 anos, é suspeito de ter participado do furto à caminhonete, e responde a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por difamação.

Ambos seguiam para o interior, segundo informações da polícia. O automóvel furtado foi apreendido e levado para a unidade policial.

Denúncia

A polícia lembra que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para o (85) 3101-4910 / 3101-4911, do 19º Distrito Policial (DP). Segundo a polícia, o sigilo e o anonimato são garantidos.