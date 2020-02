Polícia Federal prende marroquino e brasileira por declaração falsa de casamento em Fortaleza

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem natural de Marrocos, na África, e uma mulher brasileira por declaração falsa durante os procedimentos de autorização de residência expedida pela Delegacia de Imigração (Delemig) nesta segunda-feira (10) em Fortaleza.

Conforme a Polícia Federal, a dupla declarou matrimônio no Brasil durante entrevista para obtenção de residência com base em casamento. Durante entrevista, os policiais constataram que a brasileira forjou casamento com o marroquino com o intuito de legitimar o pedido de residência dele no Brasil.

Os dois foram presos em flagrante pelo crime de falsidade ideológica, com penas de reclusão de um a cinco anos e multa. Após o flagrante, a dupla foi levada à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde está à disposição da Justiça Federal. Em janeiro, a PF prendeu um Italiano pelo mesmo delito.