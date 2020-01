Polícia Federal prende jovem com R$ 1 mil em cédulas falsas em residência no Bairro Bonsucesso

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, um jovem de 23 anos no momento em que recebia, em uma residência, uma encomenda via postal com 50 cédulas falsas no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (31).

Conforme a Polícia Federal, as cédulas eram de R$ 20 e totalizaram o valor de R$ 1 mil.

O jovem, cuja identidade não foi revelada, foi conduzido para a sede da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, onde foi autuado pelo crime de moeda falsa, com pena de 3 a 12 anos de prisão.