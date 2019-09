Polícia Federal prende funcionário dos Correios suspeito de peculato

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira(10), um funcionário dos Correios de 54 anos, suspeito de crime de peculato. A prisão aconteceu no estacionamento da empresa.

No momento da abordagem, os agentes encontraram relógios provenientes do exterior com o homem. Segundo a PF, ele vendia os objetos subtraídos em uma feira no bairro de Messejana.

O suspeito foi encaminhado à Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Fortaleza, onde vai permanecer à disposição da Justiça Federal.

O crime de peculato consiste na subtração ou desvio de bens ou valores, mediante abuso de confiança, por funcionário público que os administra ou guarda, com pena que varia de 2 a 12 anos de reclusão.