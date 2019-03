Polícia Federal incinera 2 t de haxixe apreendidas em janeiro em Fortim 

As cerca de duas toneladas de haxixe avaliadas em R$ 10 milhões que foram apreendidas em Fortim, no litoral leste, no início de janeiro foram incineradas nesta quinta-feira (14) em empresa de cerâmica na Grande Fortaleza. Foram destruídos ainda 39,7 kg de cocaína e 26,2 kg de maconha

As drogas foram apreendidas nas ações e operações realizadas pela Polícia Federal e demais forças de segurança do Ceará.

Esta é a primeira incineração realizada pela PF no Ceará em 2019.