Polícia Federal apreende mala com barras de ouro no aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal apreendeu uma mala com cerca de 1,5 quilograma de ouro no Aeroporto de Fortaleza na noite desta quarta-feira (5). O homem que estava com a mala, natural do Amazonas, não tinha a documentação legal para o transporte do metal. Ele levaria o conteúdo para a Jordânia, na Ásia.

O ouro foi identificado durante a inspeção de bagagens com o raio X. Os agentes detectaram um material similar a barras.

O suspeito foi levado à Alfândega da Receita Federal no próprio aeroporto, onde foi lavrado o auto de infração.

Logo depois, ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, onde foi autuado por crime contra o patrimônio. Ele pode ser sentenciado a até cinco anos de detenção.