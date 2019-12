Polícia Federal apreende mais de R$ 39 mil em cédulas falsas em Fortaleza e mulher é presa

Mais de R$ 39 mil em cédulas falsas foram apreendidos e uma jovem de 19 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (27) em uma residência no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Conforme a Polícia Federal, essa foi a maior apreensão de cédulas falsas em 2019 no Ceará, somando R$ 39.500. O dinheiro foi recebido pela jovem por meio de encomenda postal com cédulas falsas de R$ 100.

A suspeita, cuja identidade não foi revelada, já havia sido presa em março deste ano pelo mesmo crime. Na ocasião, ela foi encontrada com 84 cédulas falsas de R$ 10, R$ 50, e R$ 100. Ela foi autuada em flagrante e levada para a sede da Superintendência Regional no Ceará, onde está presa.

Crime da moeda falsa

O crime de moeda falsa, segundo a Polícia Federal, tem penas de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Somente em dezembro deste ano, sete pessoas foram presas em flagrante e um adolescente foi apreendido com cédulas falsas recebidas pelos Correios.