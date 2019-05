Polícia 'fecha' cultivo de maconha onde encontrou até uma caderneta de cuidados com as plantas

A Polícia da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) fechou uma casa no Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (23), onde era feito cultivo de maconha. No local, um homem de 29 anos foi preso em flagrante. Na casa, a polícia encontrou uma caderneta com o registro da evolução das plantas e cuidados detalhados com o cultivo.

Uma das indicações do caderno era "temperatura de 20,8ºC" para as plantas e o apontamento das datas em que tinham sido regadas.

O imóvel tinha estrutura para o cultivo da planta com controle de temperatura e abrigava diversas mudas de cannabis catalogadas e adubo para plantio e colheita.

A casa estava alugada no nome de Paulo Roberto Feitosa Gonçalves, preso em flagrante no local. De acordo com o delegado Pedro Viana, diretor da DCTD, o imóvel era sustentado pelo empresário Frederico Rabelo Fagundes, de 35 anos, preso no último dia 2 de abril em operação da polícia. Na época, Frederico foi detido por tráfico de drogas juntamente com o garoto de programa Lucian Gurgel Pereira, de 28 anos, e com um lutador.