Polícia fecha clínica clandestina e captura adolescentes que fingiam ser dentistas, em Sobral

A Polícia Civil fechou, nesta quinta-feira (19), uma clínica odontológica clandestina e capturou dois irmãos gêmeos de 15 anos suspeitos de se passarem por dentistas no local, que também funcionava como laboratório, no bairro do Junco, em Sobral. Os adolescentes confessaram que há três meses realizavam atendimento de manutenção em aparelhos dentários ao valor de R$ 20,00.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o Conselho Regional de Odontologia realizou uma denúncia acerca da clínica onde havia pessoas exercendo ilegalmente a profissão de dentista. A partir das informações, a Polícia Civil iniciou as investigações e chegou até ao laboratório. Lá, foram encontrados os dois adolescentes em posse de vários materiais utilizados para fazer os atendimentos.

Fachada do imóvel onde funcionava a clínica clandestina de odontologia Foto: Divulgação/SSPDS

Foram feitas as apreensões de aparelhos odontológicos, cola de resina odontológica, quatro alicates, seis correntes e fios ortodônticos, cinco cortantes e 11 caixas de produtos para clareamento.

Os dois irmãos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde vão responder a um ato infracional semelhante ao crime de exercício irregular de profissão, registrado contra eles.