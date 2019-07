Polícia fecha casa de jogos no Centro de Fortaleza; homem perde R$ 15 mil jogando

A Polícia Civil fechou um bingo clandestino na rua São Paulo, no Centro de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (16). Segundo a polícia, um homem perdeu uma quantia de R$ 15 mil em três dias seguidos de jogos. Cerca de 21 pessoas foram levadas à delegacia e ouvidas pela polícia na operação.

De acordo com o delegado Fernando Cavalcante, titular do 34º Distrito Policial, a operação foi antecipada após uma mulher denunciar a casa de jogos. O esposo dela perdeu o valor de R$ 15 mil em três dias no bingo e foi internado pela família por conta do vício.

"Há cerca de dois meses a gente vem investigando. Inclusive, esse local já foi objeto de representação de busca e apreensão. Uma senhora foi à delegacia informando do esposo. Diante das informações antecipamos o trabalho", explicou o delegado.

O gerente do local e outras vinte pessoas que estavam na residência foram levadas pela polícia para prestar esclarecimentos na delegacia. Eles vão responder processo por prática de jogos de azar.

A polícia encontrou câmeras externas que auxiliavam na identificação dos visitantes na casa de jogos. Cerca de 40 máquinas caça-níqueis usadas para jogos foram apreendidas.