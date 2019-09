Polícia encontra vídeos de crianças sendo violentadas em operação contra pornografia infantil

Policiais civis encontraram diversos vídeos, com crianças a partir de um ano sendo violentadas sexualmente, nos arquivos do computador de um homem de 46 anos, preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Jóquei Clube. A prisão foi decorrente da quinta fase da Operação Luz na Infância. O suspeito será investigado pelo crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

De acordo com a polícia, os vídeos foram filmados no exterior. O homem foi autuado por compartilhar e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

No momento da prisão, a mulher do suspeito demonstrou que tinha conhecimento dos crimes praticados pelo marido. Outros dois suspeitos, de 29 e 41 anos, foram conduzidos para a Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), onde prestaram depoimento.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar os dois homens por possíveis crimes de pornografia infantil na internet. Eles foram localizados nos bairros Cidade dos Funcionários e Sapiranga, em Fortaleza.

Operação internacional

A Operação está sendo realizada em 14 estados e no Distrito Federal sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Participam da ação 656 policiais civis e federais. Além do Brasil, a operação ocorre coordenadamente em outros seis países.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também contribuiu com a operação, oferecendo cursos e capacitações para as quatro fases da Luz da Infância, realizados pela Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE).