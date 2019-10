Polícia encontra saco plástico com 56 tabletes de maconha em Guaiúba, no Ceará

Um saco plástico com 56 tabletes de maconha foi encontrado e apreendido por policiais militares no quilômetro 33 da CE-060, na localidade de Mata Fresca, em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira. Segundo a polícia, a droga estava escondida em uma área de matagal na região.

De acordo com o sargento Valdeci Mota, que estava na ocorrência, uma viatura policial seguia para um incidente quando agentes avistaram um saco plástico volumoso e desceram do veículo para verificar do que se tratava.

Segundo o sargento, há dois dias um grupo suspeito de tráfico de drogas foi preso próximo à mata em que a droga foi encontrada. A polícia investiga se o material apreendido era do grupo preso. A droga, que pesava quase 27 kg, foi levada para a Delegacia Metropolitana de Guaiúba para procedimentos.