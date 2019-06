Polícia encontra ossada humana durante operação sigilosa na Capital

Restos mortais foram localizados durante uma investigação sigilosa realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A ossada humana foi encontrada na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Aracapé, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o achado aconteceu com apoio de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

A Pasta acrescentou que a identificação da vítima só deve ser possível após exame de DNA a ser realizado pela Pefoce. As investigações sobre o achado da ossada humana estão a cargo da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Humana (DHPP).