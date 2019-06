Polícia encontra 30 kg de maconha em imóvel no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte

Uma ação de combate ao tráfico de drogas da Polícia Militar resultou na apreensão de 30 quilogramas de maconha dentro de um imóvel abandonado, no bairro Frei Damião, na manhã desta quarta-feira (5), em Juazeiro do Norte.

Segundo a polícia, agentes de segurança receberam uma denúncia anônima sobre uma casa que estaria sendo utilizada como ponto de tráfico e armazenamento de entorpecentes.

Ao chegar no local, os policiais entraram na residência e, após buscas, encontraram pacotes embalados de maconha já prontos para venda, mas não havia ninguém na casa.

O material encontrado foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde as investigações prosseguirão no intuito de identificar e prender o responsável pelos entorpecentes.