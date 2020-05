Polícia encerra baile funk com aglomeração de pessoas no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Policiais militares encerraram um baile funk com aglomeração de pessoas realizado bairro Bom Jardim, em Fortaleza na noite desta sexta-feira (1º). Com a chegada da composição, organizadores de festa fugiram do local. Os agentes de segurança patrulham os bairros da capital para fiscalizar o cumprimento do isolamento social, medida contra a disseminação do novo coronavírus, e flagraram a festa.(veja no vídeo abaixo)

Durante um pronuncionamento ao vivo, em suas redes sociais, o prefeito Roberto Cláudio lamentou, na manhã deste sábado (2). "Infelizmente, eu recebi ontem, no mesmo momento que a doença tem se agravado em Fortaleza, imagens de uma rave, uma festa com muita gente, no Bom Jardim", afirmou o gestor.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os policiais militares estavam em patrulha próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Jardim, quando perceberam grande movimentação em uma residência da Rua Estrada Jatobá.

Composições do Raio foram até o local da festa e encerraram o evento. Os policiais orientaram os indivíduos a voltarem para suas casas. Bebidas alcoólicas foram encontradas no local.

Roberto Cláudio ressaltou a importância de seguir o isolamento social durante a transmissão ao vivo. Ele afirmou que a consciência e a liberdade cidadã são as maiores ações durante a crise do novo coronavírus.

"O melhor remédio é a prevenção, e a maior prevenção é o cumprimento do isolamento. [...] É importante a gente entender que, apesar da gente não ver o vírus, e achar que a outra pessoa está saudável porque não tem sintomas respiratórios, ambientes de aglomeração são ambientes favoráveis a disseminação do vírus", destacou o prefeito durante o pronunciamento.

O Ceará tem 8.706 casos confirmados do novo coronavírus, segundo os dados da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) na manhã deste sábado (2). Foram registradas mais 85 mortes pela doeça no intervalo de 24h, o maior crescimento desde o início da crise do novo coronavírus. São 590 óbitos por Covid-19 no estado.

Fortaleza é o epicentro da contaminação do novo coronavírus no Estado, com o registro de 6.143 casos e 453 mortes.