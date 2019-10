Polícia e MP cumprem mandados na Câmara Municipal de Crateús após denúncia de irregularidades

O Ministério Público do Ceará cumpriu, nesta quinta-feira (3), mandados de busca e apreensão na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Câmara Municipal de Crateús e na residência de um vereador. A operação teve início após relatos de pessoas que receberam ofertas de emprego na prefeitura em troca da partilha do salário com um vereador, prática conhecida como “rachadinha”.

As investigações acontecem em segredo de justiça. Os mandados podem ser estendidos para outras secretarias de Crateús.

A operação aconteceu através da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crateús e a Polícia Civil.