Polícia desativa laboratório de drogas em Crateús após prender homens com R$ 230 mil em espécie

A prisão de dois homens durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caucaia levou à desativação de um laboratório de drogas em Crateús. O trabalho ocorreu na última sexta-feira (26), com participação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento de Polícia do Interior Norte e da Delegacia Regional de Crateús. Com os homens, foram apreendidos R$ 230 mil em espécie.

Os suspeitos foram identificados como João Edilson Ferreira Cezar, 38 anos, com antecedentes criminais por estelionato, e Carlos Mikael Correia de Oliveira, 28 anos, sem antecedentes criminais. Os dois foram presos durante a blitz na quinta-feira (25). No veículo onde estavam, um Renautl Duster que trafegava no sentido Interior-Capital, a polícia encontrou R$ 230 mil em espécie e um fundo falso que seria utilizado para esconder a droga.

A dupla foi encaminhada para a sede da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Fortaleza.

Polícia desativa laboratório de drogas em Crateús Foto: Ricardo Mota

Apartamento monitorado

Após a prisão, a polícia identificou um imóvel alugado no Centro de Crateús em nome de Cezar. O apartamento era usado como laboratório de drogas, segundo a polícia. No local, foram encontrados materiais e utensílios para fabricação dos entorpecentes, além de 9kg de crack.

O imóvel era monitorado por câmeras para controlar a movimentação interna e externa.

Os suspeitos foram autuados por crime de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Cezar também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.