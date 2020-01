Polícia desativa casa usada como ponto de venda de drogas no bairro Paupina, em Fortaleza

A Polícia Civil desativou, nesta quarta-feira (29), uma venda de drogas que era realizada em uma casa no bairro Paupina, em Fortaleza. No local, foram apreendidos diversos tipos de droga e armamento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), policiais receberam denúncia sobre a venda de drogas em uma residência na Rua G e foram até o local.

Chegando lá, os agentes encontraram cocaína, crack, pó branco utilizado para mistura das drogas, quatro balanças de precisão, diversos rolos de plástico, munições para arma de fogo, duas facas, carregadores de rádios comunicadores, cadernos de anotações e aros de motocicletas.

Os policiais apreenderam o material e levaram para o 30º Distrito Policial, onde foi instaurado um inquérito para apurar a procedência do material apreendido e identificar o proprietário da residência usada como ponto de tráfico.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o (85) 98865-2158, que é o WhatsApp do 30º DP, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.