Polícia desarticula quadrilha que lavava dinheiro de jogos de azar no Ceará

Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que detinha um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogo de azar no Ceará. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Segundo a polícia, durante as investigações, o responsável pelo esquema criminoso foi preso, na última segunda-feira (20), no município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Estado.

Mais detalhes sobre a operação serão repassados durante coletiva de imprensa, ainda na manhã desta quinta-feira (23), no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto, em Fortaleza.