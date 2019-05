Polícia Civil prende suspeito de matar mulher com 10 facadas em Ocara

O suspeito de matar a companheira com 10 golpes de faca na última sexta-feira (24) no município de Ocara, no interior do Ceará, foi preso na tarde desta terça-feira (28) por agentes da Polícia Civil. O homem foi preso após uma operação realizada nas cidades de Acopiara e Ocara.

Maria Eliete Marcos dos Santos, de 28 anos, foi morta dentro de casa após uma discussão com Francisco da Silva Castro, que confessou o crime. O relacionamento entre os dois tinha apenas dois meses.

Familiares afirmaram para o Sistema Verdes Mares na sexta-feira que o suspeito era muito violento. “Ele já tinha dado um tapa e ela tinha caído. Ele já tem até passagem pela polícia. Ela não podia sair para lugar nenhum, nem ir para a casa das próprias irmãs”, disse uma parente.

A vítima chegou a ser encaminhada por familiares para o Hospital Raimundo Marcos, porém teve uma parada cardíaca e não resistiu. De acordo com uma familiar, antes de morrer Maria Eliete disse que foi esfaqueada pelo compnheiro, que a atingiu com dez facadas. A mulher também pediu para que cuidassem do filho dela, de nove anos.

A vítima também falou para a irmã um dia antes de ser morta que ia se separar do companheiro por não aguentar mais conviver com ele.