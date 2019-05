Polícia Civil prende suspeito de mandar matar gari em Sobral

A Polícia Civil de Sobral prendeu, nesta segunda-feira (20), o suspeito de ser o mandante do homicídio do gari Francisco Iracelio de Sousa, 34 anos, em janeiro deste ano. O corpo do funcionário do município foi encontrado às margens de uma rodovia, com vários tiros e um cadeado na boca.

O crime ocorreu no dia 17 de janeiro deste ano. A motivação é investigada pela polícia.

O delegado Paulo Castro, responsável pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, informou que o suspeito, identificado como Daniel Batista Ferreira, 29 anos, também conhecido como "Daniel Coragem", é considerado um dos homens mais perigosos da Região Norte do Ceará, com diversas passagens pela polícia.

O titular do NHPP informou que o mandado de prisão foi solicitado para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) assim que chegou ao nome de Daniel. "Nós estávamos investigando o fato, e quando descobrimos o nome do suspeito, representamos pelo mandado de prisão, que foi prontamente atendido pelo Poder Judiciário. Com mais essa prisão, reiteramos que nenhum executor ou mandante de crime de homicídio ficará impune em Sobral", assegurou.

"Daniel Coragem" possui passagem por outros homicídios, lesão corporal e favorecimento pessoal e crime de redução a condição análoga à de escravo.