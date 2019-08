Polícia Civil prende lutadora de muay thai suspeita de matar a namorada, em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, no bairro Bom Jardim, uma treinadora de muay thai suspeita de assassinar a companheira, no ano de 2017. O crime aconteceu no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.

À época do crime, Ingrid Alves Martins, 18 anos, morreu por enforcamento, o que levantou a suspeita de suicídio, mas com o aprofundamento das investigações, a polícia constatou que se tratava de um homicídio.

Segundo a polícia, a suspeita, Aline Paula da Silva, de 29 anos, foi presa no Bairro Bom Jardim por força de um mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário após investigações da Polícia Civil do Ceará.

"Aline Pitbull", como era conhecida, era treinadora da vítima, com quem mantinha um relacionamento homoafetivo. “Ela foi encontrada em posição de suicídio, mas no local havia indícios de ter ocorrido luta corporal. E, segundo familiares, a vítima já estava querendo acabar com o relacionamento”, revelou o delegado Karlus Kleber, titular do 32° DP.

Após análise de material genético colhido nas unhas da vítima, foi expedido o mandado de prisão. Aline foi levada ao 32° DP, onde deverá responder pelo crime de feminicídio.