Polícia Civil prende dois homens suspeitos de participar de assalto a agência bancária em Maracanaú

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de participar do assalto a uma agência bancária na quinta-feira (17), no Bairro Pajuçara, em Maracanaú. Os investigadores conseguiram recuperar parte do dinheiro roubado e uma arma do vigilante do banco. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (18).

Segundo o delegado Rommel Kerth, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), cerca de oito homens armados com fuzis chegaram em veículos e, após render vigilante e gerente, realizaram o assalto. Outros comparsas ficaram na parte de fora da agência dando apoio à ação criminosa.

Os criminosos estavam bem vestidos para não chamar atenção dos clientes nem dos funcionários. Um deles, considerado o chefe do grupo, usou paletó e gravata. À medida que os clientes entravam no banco, os suspeitos eram abordados e levados para uma sala da agência.

“A quadrilha permaneceu no banco de 8 horas até 9h20. O total roubado não foi revelado pela administração do banco", explicou o delegado.

Ainda de acordo com o investigador, após realizaram o assalto os criminosos sairam pela porta da frente como se nada tivessem feito. Os suspeitos também levaram o Sistema de Filmagem da Agência para dificultar os trabalhos da polícia.

Dinheiro em geladeira e caixa de água

Os policiais prenderam os dois homens, um no Bairro João XXIII e outro no Bairro Conjunto Ceará. O primeiro identificado como Francisco Eni Silva Freitas, 28 anos, conhecido como "Gordo", já respondia por uso de documento falso de veículo adulterado no estado do Piauí.

O segundo suspeito Ednardo Teixeira de Oliveira, 27 anos, conhecido como "Ventão", tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

"Dentro da casa do 'Gordo' encontramos drogas, a arma do vigilante e parte em dinheiro. Na sequência foi preso o Ednardo. Foi encontrado o dinheiro na casa do pai dele. O dinheiro estava distribuído em vários locais da residência como caixa de energia, caixa da água, atrás da geladeira”, disse o delegado. Havia dinheiro também em recipientes enterrados no chão da casa.

A dupla vai responder por roubo qualificado de associação criminosa e tráfico de drogas. A Polícia Civil segue com as investigações para tentar localizar e prender os comparsas do grupo criminoso.