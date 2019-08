Polícia Civil identifica dois suspeitos da morte de casal na Serra do Cruzeiro, em Itaitinga

A Polícia Civil conseguiu identificar dois suspeitos do assassinato de um casal de namorados na Serra do Cruzeiro, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Um deles é adolescente, de 17 anos, enquanto o outro é maior de idade. O crime aconteceu no dia 3 de agosto e os corpos foram encontrados dois dias depois, em 5 de agosto.

Os corpos de Erenilson Moreira Cavalcante, 26 anos, e Guilherme Pereira de Sousa foram achados com a ajuda de amigos das famílias, que os encontraram no meio do mato, no alto da serra. Os corpos estavam com marcas de violência e lesões que podem ser decorrentes de arma de fogo ou de objeto perfurocortante. A perícia investiga as causas da morte. Um helicópter da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) precisou ajudar no resgate.

Investigações apontam que os corpos foram arremessados do topo da serra. Os dois foram assassinados em uma espécie de gruta no alto do monte.

De acordo com a irmã de uma das vítimas, no último sábado (3), o jovem Erenilson Moreira Cavalcante, funcionário público, estava na companhia de Pedro Guilherme Pereira de Sousa, quando disse que ía subir a serra. Segundo ela, a prática era rotineira dos dois. Desde então, a família não soube mais notícias da dupla.