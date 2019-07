Polícia Civil fecha depósito de drogas em Juazeiro do Norte 

A Polícia Civil fechou um depósito de drogas no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na manhã desta sexta-feira(12). No local, a polícia apreendeu pouco mais de 7 quilos de drogas sendo 3,79 kg de crack e 3,83 kg de cocaína, uma balança de precisão e dois rolos de "plástico filme" que serviam para embalar os entorpecentes.

De acordo com a Delegada de Juazeiro do Norte, Cecília Araújo, quando os policiais chegaram ao local a casa estava vazia, mas as investigações continuam no sentido de identificar quem são os responsáveis pela droga.

"Os trabalhos estão sendo feitos, pessoas estão sendo identificadas para que sejam presas", relatou a Delegada.