Polícia Civil do Ceará prende em Pernambuco suspeitos de roubo a banco em Maracanaú

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), prendeu, no último sábado (26), dois suspeitos de integrarem um grupo que assaltou uma agência bancária em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 17 de outubro deste ano. Marcos Fernando Monteiro Marques, o 'Chicó', de 33 anos, foragido da justiça, e Alberto Jorge Barbosa, o 'Piu-Piu', 22, foram capturados em Pernambuco.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 'Chicó' e 'Piu-piu' foram capturados pelos policiais civis cearenses em um restaurante do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

Logo após, os suspeitos encaminharam os agentes até uma residência, recém adquirida pela dupla. Lá, foram apreendidos um veículo Fiat Strada, uma motocicleta e R$ 70 mil. Acessórios para a prática de motocross também foram encontrados durante a vistoria.

Segundo o delegado Rommel Kerth, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), 'Chicó', que agia de forma fria durante as ações criminosas, foi o comandante do assalto que aconteceu em Maracanaú: “Ele é o grande mentor e articulador. Ele esteve presente em todas as fases da ação criminosa”.

O delegado afirmou também que 'Chicó', utilizando um identidade falsa, pretendia continuar cometendo delitos por todo o país: “Em Santa Cruz, ele era conhecido como empresário e pretendia, assim, manter as atividades criminosas no Ceará e em outros estados”.

A Secretaria da Segurança informou ainda que 'Chicó' tinha antecedentes criminais por roubo a banco e porte ilegal de arma de fogo e estava com mandado de prisão em aberto; enquanto 'Piu-Piu' tinha passagem pela Polícia por roubo. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a sede da DRF, em Fortaleza.

A Polícia Civil mantém as investigações com o objetivo de localizar e prender os outros suspeitos envolvidos na ação criminosa, conforme a Secretaria.