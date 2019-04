Polícia Civil desmonta esquema de tráfico de drogas no Sertão Central

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desmontou um esquema criminoso que distribuía drogas de Fortaleza para municípios vizinhos, na última quinta-feira (4). Ao todo, 136 mandados judiciais foram cumpridos durante as ações policiais, sendo 84 de prisão e 52 de busca e apreensão. Na investigação, cinco pessoas foram presas em flagrante com drogas e armas, em Fortaleza, Quixeramobim e Milhã.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dos 84 mandados de prisão cumpridos durante a Operação Labirinto, 53 deles foram efetivados em unidades do sistema penitenciário do Estado. Os mandados correspondem a crimes previstos na Lei das Organizações Criminosas, no Estatudo do Desarmamento e na Lei de Drogas.

Quem era quem no esquema

Entre os presos está a mãe, o irmão e a esposa do chefe da organização criminosa, Carlos Odeon Bandeira, de 35 anos, conhecido como "Jow". Os levantamentos policiais indicam a mãe de "Jow", Maria Olenilda Aquino Bandeira, de 53 anos, como a responsável por negociar e distribuir a droga nos municípios do Sertão Central. A droga, segundo investigações da Polícia, vinha de Fortaleza, a partir de onde o tráfico de entorpecentes era gerenciado por José Deivan Aquino Oliveira, de 31 anos, irmão de "Jow".

A esposa de "Jow", Anyele Ferreira Fernandes, de 24 anos, foi presa por administrar o rendimentos da venda dos entorpecentes e lavar o dinheiro em empresas. Com ela, também foi apreendido um veículo modelo Honda Civic, blindado.

Imóvel no Parque Dois irmãos

Um imóvel utilizado para depósito de drogas, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, foi descoberto pela Polícia Civil. Lá, foram apreendidos 350 gramas de cocaína, 290 gramas de maconha, 40 gramas de crack, um revólver, duas balanças de precisão e um saco com mil pinos de plástico para arcondicionar cocaína. Na residência, Jonas Rafael da Fonseca Santos Cardoso, de 19 anos, e Líria Ellen de Souza Moura, de 22 anos, foram presos com o material.

Em Fortaleza, também foram presos Reginaldo Cavalcante da Silva, de 36 anos, conhecido como "Grande" e que tinha mandado de prisão aberto, flagrado com dois revólveres, 62 munições de calibre 38, 60 gramas de maconha e 85 gramas de cocaína, e Victor Rodrigues Freire, de 19 anos, flagrado com um revólver, seis munições e uma pequena quantidade de drogas.

Investigação

Para investigar os esquemas criminosos, ao todo, 200 policiais civis dos departamentos de Polícia da Capital (DPC), da Metropolitana (DPM), Interior Norte (DPI Norte), Interior Sul (DPI Sul), Especializada (DPE) e Técnico Operacional (DTO) foram mobilizados para dar cumprimento aos mandados judiciais, nos municípios de Quixeramobim, Milhã, Canindé, Baturité, Senador Pompeu, Madalena, Pedra Branca e Fortaleza.