Polícia Civil deflagra operação contra facção criminosa que atua no Sertão Central

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou a Operação Labirinto, nesta quinta-feira (4), para combater a ação de uma facção criminosa no Sertão Central do Estado. Pelo menos 80 mandados judiciais já foram cumpridos, até a publicação desta matéria, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas a Operação segue em curso.

O cumprimento das ordens judiciais resultaram em prisões de suspeitos e apreensões de armas, drogas, carro de luxo e mais de R$ 25 mil em espécie. A SSPDS informou que mais detalhes serão divulgados ao final dos trabalhos policiais.

Conforme a Pasta, a Operação é resultado de investigações da Delegacia Municipal de Quixeramobim sobre o envolvimento da organização criminosa com o tráfico de drogas e outras práticas ilícitas na região.

Ao todo, 200 policiais civis dos departamentos de Polícia da Capital, Metropolitana, Interior Norte, Sul, Especializada e Técnico Operacional foram mobilizados para dar cumprimento aos mandados judiciais, nos municípios de Quixeramobim, Milhã, Canindé, Baturité, Senador Pompeu e Fortaleza.