Polícia Civil cumpre mandados em operação que investiga falsificação de diplomas em Palhano

A Polícia Civil de Palhano cumpre, nesta sexta-feira (4), dois mandados de prisão e um de busca e apreensão contra a venda de diplomas falsos de ensino superior no município. Todos os mandados, tanto os de prisão como o de busca e apreensão, são cumpridos em uma faculdade localizada no município do Vale do Jaguaribe, distante 127 km de Fortaleza.

As investigações apontaram que pelo menos 17 alunos foram prejudicados com diplomas falsos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará repassará mais detalhes ainda nesta manhã, durante entrevista coletiva.