Polícia captura trio e recupera motos roubadas que seriam usadas para desmanche no Henrique Jorge

A polícia capturou um trio e recuperou três motocicletas com registro de roubo em um sítio no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (24). De acordo com a PM, os veículos seriam desmontados para que as peças fossem vendidas em um desmanche.

Segundo a polícia, as motos foram roubadas nesta quinta-feira, em pelo menos três bairros diferentes da capital. Duas vítimas, uma do bairro José Walter e outra do bairro Antônio Bezerra, compareceram à delegacia para recuperar os veículos.

Um adolescente de 16 anos e os dois adultos, de 18 e 23 anos, foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde ficaram detidos.