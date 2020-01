Polícia captura outros três suspeitos de trocarem tiros com a polícia em Guaiúba

Uma operação da Polícia Militar capturou, nesta quarta-feira (15), outros três suspeitos participarem de uma troca de tiros com agentes de segurança, na última terça-feira (14), na cidade de Guaiúba, na Grande Fortaleza. Durante o confronto com policiais, três homens morreram e outros três foram presos. Já nesta quarta, junto com as prisões, policiais apreenderam uma pistola ponto 380. A ação ocorreu na cidade de Acarape, a 61 km da capital.

Segundo a polícia, um dos suspeitos presos estava ferido em decorrência do confronto. Além das prisões em Guaiúba, também foram apreendidas na terça-feira seis armas de fogo, incluindo um fuzil AK-47 e uma metralhadora artesanal.

Perseguição policial

As detenções da quarta-feira foram realizadas após a Polícia Militar dos municípios de Redenção e Acarape investigarem uma denúncia de que um indivíduo lesionado a bala estaria escondido em um imóvel nesta segunda cidade. Ao se aproximarem da residência, várias pessoas fugiram. Na perseguição, os militares capturaram duas pessoas no quintal e um terceiro em um imóvel próximo.

Foram presos dois homens de 18 anos, um deles com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O segundo preso não tem antecedentes criminais. A polícia também apreendeu um adolescente de 16 anos, também sem passagem pela polícia. Todos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Redenção para realização do flagrante.

O homem que estava com um ferimento a bala na perna esquerda foi preso com uma pistola calibre 380, com numeração suprimida, dois carregadores e 37 munições de calibre ponto 380. Em depoimento, o suspeito revelou que a lesão na perna aconteceu em razão da troca de tiros com os PMs no dia anterior, em Guaiuba.



Segundo levantamentos policiais, os três capturados estavam presentes no confronto e fugiram para Acarape para se esconderem. Diante das investigações policiais, os adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores. Também foi lavrado um ato infracional pelos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa em desfavor do adolescente.

Denúncias

A Polícia Civil mantém as investigações para identificar e prender outros suspeitos que tenham participado da ação criminosa em Guaiuba. A instituição orienta a população que tenha alguma informação que possa auxiliar os trabalhos policiais, que façam denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e anonimato são preservados.