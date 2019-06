Polícia captura homem com quatro kg de maconha em Icó 

Policiais militares do CPRaio prenderam um homem com quatro quilogramas de maconha, no município de Icó, no interior do Ceará, na tarde do último domingo (9).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os agentes chegaram até Gean Bezerra da Silva, 25 anos, após receberem informações de que ele traficava drogas na região. O material foi apreendido no quintal da casa dos suspeitos, divido em cinco tabletes.

Gean Bezerra foi encaminhado para a sede da Delegacia Regional de Icó e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A participação de outras pessoas no crime é investigada.