Polícia captura funcionário e outras seis pessoas suspeitas de assalto a loja de açaí na Maraponga

A Polícia Militar capturou um funcionário de uma loja e outras seis pessoas suspeitas de envolvimento em um assalto a um estabelecimento que comercializa açaí, no bairro Maraponga, nesta segunda-feira (23). O crime aconteceu por volta do meio-dia.

Conforme a PM, dois homens invadiram o local, renderam os funcionários e levaram o dinheiro dos caixas. Uma viatura da Força Tática do 21º Batalhão, que fazia patrulhamento na região, conseguiu capturar um dos criminosos.

Após investigações, outros suspeitos de envolvimento na ação criminosa foram localizados em duas residências na travessa Itacara e na comunidade Mimosa, no mesmo bairro em que o crime aconteceu. A polícia conseguiu recuperar na ação R$ 3.500 e apreendeu uma moto.

Os suspeitos informaram aos PMs que um funcionário da loja de açaí teria passado informações privilegiadas para a realização do assalto. Os agentes capturaram o homem no bairro Aldeota, quando ele estava trabalhando em outra sede da loja.



A ação contou com a participação de quatro homens, uma mulher e duas adolescentes. O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente(DCA), onde foi autuado pelos crimes. Três suspeitos já tinham antecedentes criminais.