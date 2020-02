Polícia captura dupla suspeita de cometer assaltos a comércios no bairro Conjunto Esperança

Uma dupla foi detida na manhã desta segunda-feira (3) suspeita de cometer vários assaltos a comércios no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza. Segundo a polícia, um dos alvos dos suspeitos foi uma padaria, que foi roubada na manhã desta segunda-feira. A dupla foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia fez buscas e conseguiu prender, primeiro, José Jonathan Oliveira da Silva, de 19 anos. O suspeito foi encontrado dentro da própria residência no bairro Canindezinho.

Com ele, a polícia apreendeu uma motocicleta, um capacete e as roupas que ele usou durante o roubo à padaria que foi registrado por câmeras de segurança. Jonathan não tinha antecedentes criminais mas, quando era adolescente, conforme a SSPDS, respondeu a três atos infracionais, sendo dois por roubos e um por lesão corporal dolosa.

Adolescente apreendido

Ainda na segunda-feira (3), a polícia também conseguiu capturar um adolescente de 16 anos que praticava os roubos juntamente com Jonathan Oliveira. Ele também foi localizado no bairro Canindezinho. A polícia apreendeu, com ele, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Ainda segundo a SSPDS, a dupla também é suspeita de assaltar um mercadinho no Bairro Novo Mondubim. Os suspeitos foram encaminhados à DCA, onde um inquérito policial e um ato infracional análogo ao crime de roubo foram lavrados. O maior foi autuado ainda por corrupção de menor.