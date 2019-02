Polícia autua 53 presos de cadeia em Quixeramobim após achado de drogas nas celas

Um achado de drogas e material para o tráfico levou a polícia a autuar 53 detentos da Cadeia Pública de Quixeramobim, no sertão do Ceará, por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foram encontrados nas celas da prisão mais de 200 gramas de maconha, quase um quilograma de um pó branco amarelado, ainda a ser analisado, dezenas de celulares, carregadores, cadernos de anotações de tráfico de drogas e diversos outros materiais.

A Operação Explicitus, comandada pela Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim, contou com a participação do apoio do Comando Tático Rural (Cotar), do Raio e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) de Quixeramobim.