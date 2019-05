Polícia apreende três pistolas, drogas e prende jovem em Caucaia

A Polícia apreendeu três armas de fogo e uma grande quantidade de drogas no início da tarde desta sexta-feira (24), no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um jovem também foi preso. Segundo o delegado que investiga o caso, uma das armas apreendidas pertence a um policial do Raio.

Agentes do Batalhão do Raio se deslocaram ao enderenço de Francisco Wisdon Belém Linhares, de 20 anos, após receber denúncia anônima. Chegando ao local, encontraram as três pistolas, 453 balas de crack, meio quilograma de crack e três quilogramas de maconha.

Francisco Wisdon foi preso em flagrante e vai responder por crime de receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após a prisão, ele alegou que as armas e as drogas apreendidas não eram dele, e sim de uma pessoa que guardou em sua casa.

O caso foi registrado no 18º Distrito Policial de Caucaia, onde será investigado.