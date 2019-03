Polícia apreende três armas, munições, dinheiro e prende grupo na Granja Lisboa

A Polícia Militar apreendeu um revólver, uma pistola, uma submetralhadora de fabricação artesanal, munições, grande quantidade de dinheiro e prendeu quatro pessoas na noite desta segunda-feira (11), no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Uma farda da guarda municipal e uma carta que teria sido enviada por um detento também foi encontrada no local.

De acordo com a polícia, os irmãos identificados como Fabrício Barbosa da Silva, 19 e Jéssica Barbosa da Silva, 24 foram abordados por uma equipe do Raio. Durante a busca uma grande quantidade de dinheiro foi encontrada com eles.

A polícia foi até um endereço informado pelos suspeitos e no local encontraram o armamento e os materiais ilícitos. Também foi localizada uma carta com orientações do que os suspeitos deveriam fazer, entre elas ordens para executar integrantes de facções criminosas rivais.

Dentro do imóvel a polícia localizou Francisco Alisson Nascimento de Morais, 26 anos e Rosemaria de Morais Oliveira anos, 29 anos, que também foram conduzidos para o 32º Distrito Policial.

Durante os procedimentos a polícia descobriu que o grupo estava envolvido em um assalto a motorista de carro de aplicativo na Rua 307, no Bairro Conjunto Ceará, na noite desta segunda-feira. O carro levado pelo grupo foi recuperado.