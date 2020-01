Polícia apreende drogas e fecha ponto de tráfico no bairro Ellery, em Fortaleza

A polícia fechou um ponto de tráfico de drogas e apreendeu diferentes tipos de entorpecentes como maconha, crack e cocaína dentro de uma casa na rua Catarina Laboré, no bairro Ellery, em Fortaleza, na última segunda-feira (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia recebeu denúncia sobre tráfico de drogas na região do bairro. Chegando no local, foram encontrados, em um gramado, cinco trouxinhas de maconha e cinco trouxinhas de cocaína.

Em seguida, os agentes entraram em uma residência apontada como um ponto de venda de drogas e encontraram a quantia de R$ 324,40 e cinco gramas de maconha, centenas de pedras de crack – totalizando 60 gramas –, 475 gramas de cocaína, caderneta de anotações do tráfico, três folhas de caderno com a contabilidade do crime, uma balança de precisão, três munições calibre 38, um cartão magnético, quatro lâminas de barbear e uma faca sem cabo, que foram apreendidos pela polícia.

O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial.