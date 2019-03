Polícia apreende drogas, arma e dinheiro em residência no Conjunto Palmeiras

A Polícia Civil aprendeu drogas, um revólver calibre.38 municiado com seis munições, dinheiro e cartões de crédito em uma residência no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. No local, os agentes também encontraram uma balança de precisão, comprimidos, aparelhos celulares, um caderno com anotações e uma máscara parecida com uma usada pelo personagem de um filme.

Os agentes chegaram até a residência após denúncias anônimas, de que a casa estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. Diante das apurações, os agentes foram até o local e encontraram as janelas da residência aberta e sem ocupantes. A ação aconteceu na última terça-feira (26).

O material foi encaminhado para o 30º Distrito Policial, no São Cristóvão, onde foi instaurado inquérito pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil continua as investigações, com o objetivo de capturar o responsável pela prática criminosa.