Polícia apreende dois adolescentes suspeitos de assaltarem motos na Grande Messejana

A polícia apreendeu no quilômetro 15, da BR-116 km, no Bairro Pedras, em Fortaleza, dois adolescentes suspeitos de assaltarem motocicletas na noite desta sexta-feira (3). Os jovens foram capturados após uma perseguição. Uma arma falsa também foi apreendida,

Segundo a polícia, os suspeitos de 15 anos e 16 anos abordaram a primeira vítima no bairro Messejana. O veículo quebrou durante a fuga e a dupla rendeu a segundo vítima, um entregador de lanches, no Parque Santa Maria. O celular e a carteira da vítima também foram roubados durante a ação.

Conforme os agentes do 16º Batalhão, os adolescentes foram localizados após denúncias anônimas a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Na fuga, os jovens perderam o controle da moto e caíram na pista.

Um dos jovens ficou ferido e foi socorrido pela polícia para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Jà o outro adolescente foi encaminhado para o a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), em Fortaleza. Os materiais dos roubos foram recuperados e entregue as vítimas.